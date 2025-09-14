Yapay zekâ Google’ın tahtını sallayacak

Hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, internet kullanıcılarının bilgiye erişim alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Birçok modelin analiz yeteneği, arama motorlarının tahtını şimdiden sallamaya başladı. ABD’de internet kullanıcılarının yüzde 55’i, İngiltere’de ise yüzde 62’si yapay zekâyı tercih ediyor. Türkiye'de üretken yapay zekâ tercih oranı yüzde 52’ye ulaşarak küresel ortalama, yüzde 42’nin üzerine çıktı.
Yapay zekâ, bilgiye erişim alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Geleneksel arama motorları listeleme yaparken, yapay zekâ doğrudan analiz edilmiş yanıtlar sunuyor. Uzmanlar, hibrit bir sistemin gelecekte bilgi aramayı daha hızlı ve kişiselleştirilmiş hale getireceğini öngörüyor. Geleneksel arama motorları, bir arama terimi girildiğinde en uygun web sayfalarını listeliyor. Ancak bu listelerde reklam verenlerin üst sıralarda yer alması, kullanıcının doğru bilgiye ulaşmasını zorlaştırabiliyor.
ARAMA MOTORU SIRALIYOR CHATGPT NOKTA ATIŞ CEVAPLIYOR
Yapay zekâ ise bu soruna farklı bir yaklaşım getiriyor. İnternetteki veya kendi veri tabanındaki bilgileri tarayarak, bunları tahlil edip doğrudan, “nokta atışı” bir cevap sunuyor. Yapay zekâ, arama motorlarının aksine, sıralama kaygılarından bağımsız olarak, doğrudan ve net bir yanıt veriyor. Haliyle kullanıcılar da pratik olana yöneliyor. Techradar’ın araştırmasına göre, ABD’de internete girenlerin yüzde 55’i, İngiltere’de ise yüzde 62’si, geleneksel arama motorları yerine ChatGPT, Perplexity AI ve Bing Copilot’u kullanıyor. Bu oran, yapay zekanın bilgiye erişim alanında ne kadar güçlü bir seçenek haline geldiğini gösteriyor.
5 YILDA PAYI %40’A ÇIKACAK
2025 itibarıyla ChatGPT, küresel AI sohbet botu pazarında yüzde 80’in üzerinde pay ile liderliğini sürdürüyor. Perplexity AI, aylık 15 milyon faal kullanıcıya ulaşmış durumda. 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılan Google AI Overviews özelliği, şimdiden aylık 1,5 milyar kullanıcının tercihi. Wall Street Journal’ın verilerine göre, Haziran 2025’te ABD’de masaüstü arama trafiğinin yüzde 5,6’sı yapay zekâ araçlarına yönelmiş durumda. Bu oran geçen yıla göre iki kat artış anlamına geliyor. Uzmanlar, mevcut eğilim devam ederse önümüzdeki 5 yılda AI araçlarının toplam arama trafiğinde yüzde 30–40’lık paya ulaşabileceğini, geleneksel arama motorlarının yüzde 60–70 bandına gerileyebileceğini öngörüyor.
TÜRKİYE KÜRESEL ORTALAMAYI GEÇTİ
- Deloitte, ‘Dijital Tüketici Trendleri 2024 Raporu’na göre ise, Türkiye’de yapay zekâ teknolojilerine ilgi hızla artıyor. Son araştırmalara göre, üretken yapay zekâ kullanım oranı Türkiye’de yüzde 52’ye ulaşarak küresel ortalama yüzde 42’nin üzerine çıktı. Kullanıcılar en çok kişisel amaçlar (%72), eğitim (%51) ve iş verimliliği (%34) için bu teknolojiden yararlanıyor. Coğrafi dağılıma bakıldığında, İstanbul yüzde 77 ile yapay zekâ farkındalığının en yüksek olduğu şehir konumunda. Kullanıcıların yüzde 12’si yapay zekayı her gün, yüzde 37’si haftada bir kez, yüzde 18’i ise ayda bir kez kullanıyor. Ayrıca Deloitte’un 2024 raporuna göre Türkiye’de kullanıcıların yüzde 23,5’i yapay zekâ araçları için ödeme yapıyor; bu oran küresel ortalamanın (%17,5) üzerinde.