Yapay zekâ Google’ın tahtını sallayacak

Deloitte, ‘Dijital Tüketici Trendleri 2024 Raporu’na göre ise, Türkiye’de yapay zekâ teknolojilerine ilgi hızla artıyor. Son araştırmalara göre, üretken yapay zekâ kullanım oranı Türkiye’de yüzde 52’ye ulaşarak küresel ortalama yüzde 42’nin üzerine çıktı. Kullanıcılar en çok kişisel amaçlar (%72), eğitim (%51) ve iş verimliliği (%34) için bu teknolojiden yararlanıyor. Coğrafi dağılıma bakıldığında, İstanbul yüzde 77 ile yapay zekâ farkındalığının en yüksek olduğu şehir konumunda. Kullanıcıların yüzde 12’si yapay zekayı her gün, yüzde 37’si haftada bir kez, yüzde 18’i ise ayda bir kez kullanıyor. Ayrıca Deloitte’un 2024 raporuna göre Türkiye’de kullanıcıların yüzde 23,5’i yapay zekâ araçları için ödeme yapıyor; bu oran küresel ortalamanın (%17,5) üzerinde.