Bilim adamları uyardı: Yapay zeka nükleer savaş çıkarmaya çalışıyor

Stanford Üniversitesi'nde görevli bilim adamları, yapay zekanın nükleer silahlarla ilgili çatışmaları tetikleme eğiliminde olduğunu tespit etti. Uzmanlar, yapay zekanın gerilimi artırmayı kavradığını ancak azaltmayı anlamadığını belirtti.
Nükleer caydırıcılık alanındaki uzmanlar, yapay zekanın askeri karar süreçlerine hızla entegre edilmesinden ciddi endişe duyduklarını açıkladı.
“Yapay zeka sanki gerilimi artırmayı anlıyor"
Stanford Üniversitesi’nden Jacquelyn Schneider’in uyarısına göre, savaş simülasyonlarında test edilen yapay zeka sistemleri genellikle krizleri yatıştırmak yerine tırmandırıyor.
Asıl tehlike, bu teknolojinin henüz tam olarak nasıl çalıştığı bilinmezken Pentagon’un karar süreçlerinde giderek daha fazla yer alması.
Uzmanlar iki senaryodan korkuyor
Yapay zekaya doğrudan nükleer silah kullanma yetkisi verilecek ya da komutanlar onun tavsiyelerine körü körüne güvenerek ölümcül bir karara imza atacak.