Bilim adamları uyardı: Yapay zeka nükleer savaş çıkarmaya çalışıyor

Bilim adamları uyardı: Yapay zeka nükleer savaş çıkarmaya çalışıyor

12:489/09/2025, Salı
Uzmanlar iki senaryodan korkuyor.
Uzmanlar iki senaryodan korkuyor.

Stanford Üniversitesi'nde görevli bilim adamları, yapay zekanın nükleer silahlarla ilgili çatışmaları tetikleme eğiliminde olduğunu tespit etti. Uzmanlar, yapay zekanın gerilimi artırmayı kavradığını ancak azaltmayı anlamadığını belirtti.

Nükleer caydırıcılık alanındaki uzmanlar, yapay zekanın askeri karar süreçlerine hızla entegre edilmesinden ciddi endişe duyduklarını açıkladı.

“Yapay zeka sanki gerilimi artırmayı anlıyor"

Stanford Üniversitesi’nden Jacquelyn Schneider’in uyarısına göre, savaş simülasyonlarında test edilen yapay zeka sistemleri genellikle krizleri yatıştırmak yerine tırmandırıyor.

Schneider,
“Yapay zeka sanki gerilimi artırmayı anlıyor ama azaltmayı anlamıyor. Nedenini biz de bilmiyoruz"
açıklamasında bulundu.

Asıl tehlike, bu teknolojinin henüz tam olarak nasıl çalıştığı bilinmezken Pentagon’un karar süreçlerinde giderek daha fazla yer alması.

Uzmanlar iki senaryodan korkuyor

Yapay zekaya doğrudan nükleer silah kullanma yetkisi verilecek ya da komutanlar onun tavsiyelerine körü körüne güvenerek ölümcül bir karara imza atacak.

Pentagon ise
“nükleer silahlarda her zaman insan denetiminin süreceğini”
iddia ediyor. Ancak uzmanlara göre, Rusya ve Çin gibi rakip ülkeler de benzer teknolojilere yöneldikçe bu ilke zamanla aşınabilir.



