Cüzdanını böyle kullananlar yandı! İşte hesapların anında boşaltılmasına neden olan 4 hata

12:2918/02/2026, Çarşamba
Evden çıkarken cebimize veya çantamıza attığımız cüzdanlar, aslında büyük bir güvenlik zafiyetinin tam merkezi olabilir. İçine sığdırdığımız tüm hayatımız, yanlış alışkanlıklarla birleştiğinde dolandırıcıların adeta iştahını kabartıyor. Güvenlik uzmanları, her gün yanımızda taşıdığımız ama cüzdanda kesinlikle olmaması gereken o kritik eşyaları tek tek açıkladı. Cüzdanınızı hemen açın ve kontrol edin; işte sizi bir anda sıfıra indirebilecek o hatalar...

Evden çıkarken yanımıza aldığımız ilk şey olan cüzdanlar, hırsızlık veya kaybolma durumunda telafisi zor felaketlere yol açabiliyor. Uzmanlar, dolandırıcıların ekmeğine yağ süren ve güvenlik riskini zirveye taşıyan kritik hataları tek tek sıraladı.

1. Bütün banka kartlarını aynı yere yığmayın


Kredi ve banka kartlarının tamamını aynı cüzdanda taşımak, cüzdanın çalınması halinde tüm finansal kontrolü tek seferde kaybetmeniz anlamına geliyor. Uzmanlar, sadece o gün ihtiyacınız olan kartları yanınıza almanızı tavsiye ediyor.


2. O kağıt parçası felaketiniz olabilir

En sık yapılan ve en tehlikeli hataların başında şifreleri bir kağıda yazıp cüzdana koymak geliyor. Olası bir kayıp durumunda, cüzdanı bulan kişi hem kartlarınıza hem de şifrelerinize aynı anda ulaşarak hesaplarınızı dakikalar içinde boşaltabilir.

3. Çöp kutusuna gitmesi gereken eski fiş ve makbuzlar

Birçok kişi cüzdanını adeta bir evrak çantası gibi kullanıp eski alışveriş fişlerini ve ATM makbuzlarını biriktiriyor. Ancak bu masum görünen kağıt parçaları, dolandırıcıların kart bilgilerinize veya alışveriş alışkanlıklarınıza ulaşması için kritik ipuçları barındırabiliyor.

4. Tüm hayatınızı tek bir yerde taşımayın

Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi tüm resmi kimlik belgelerini aynı cüzdanda bulundurmak büyük bir risk. Kimlik hırsızlığına davetiye çıkaran bu durum, adınıza sahte işlemler yapılmasına zemin hazırlayabilir. Sadece günlük olarak zorunlu olan kimlik belgenizi yanınızda taşıyın.

