Kendilerini savcı olarak tanıtıp altınları alan 3 dolandırıcı tutuklandı

17:55 20/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
DHA
Kırklareli
Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendilerini savcı olarak tanıtıp, A.K.'nin yüklü miktarda altınını alarak dolandıran 3 şüpheli, İstanbul'da yakalanıp tutuklandı.

İlçede A.K.'yi arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişi, 'Sende bulunan altınları, sahtesi ile değiştirmişler; altınları bana getir, inceleme yapacağız' dedi. A.K., banka kasasında bulunan 145 adet 24 ayar gram, 12 ata altın, 6 Reşat altın, 21 çeyrek altın, 1 gerdanlık set, 2 burgulu bilezik, 2 adet 22 ayar bilezik, 2 tam altın, 2 kelepçeli bilezik, 1 zincir ve 2 bin 500 avroyu şüphelilere teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan A.K., durumu Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Esenyurt'ta 4 adrese baskın

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği tarafından şüphelilerin İstanbul'da bulundukları tespit edildi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 adres ile 1 iş yerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.Ş., B.K. ve O.C. yakalanarak Lüleburgaz'a getirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.






