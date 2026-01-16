Yeni Şafak
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

16:0416/01/2026, Cuma
DHA
Osmaniye
Osmaniye

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.E. ve A.D., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda yabancı uyruklu M.E. ve A.D., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.






