Manisa'da merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: Yedi kişi yakalandı

Manisa'da merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: Yedi kişi yakalandı

17:0212/01/2026, Pazartesi
AA
Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Manisa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya getirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Abdülkadir S, Yunus Ç, Tacettin Ç, Emrah E, Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya getirildi.



