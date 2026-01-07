Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

21:447/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli Gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kırşehir’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E., S.Ü., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





#DEAŞ
#Tutuklama
#Kırşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor