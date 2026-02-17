Masum görünen büyük tehlike: "IBAN’ımı arkadaşım istedi" savunması kurtarmıyor

"Hepimiz IBAN kullanıyoruz. Şüpheliler ve organize suç liderleri sizlerden IBAN isteyebilir ve bunun karşılığında para vaat edebilirler. Kimse kimseye babasının hayrına 3 bin, 5 bin, 10 bin lira vermez. Sizden kâr vaadiyle IBAN istiyorlarsa bilin ki bu dolandırıcılıktır. Kimseyi hakim, savcı, polis, asker diye arayıp para istemezler. Böyle bir durumda bizzat adliyeye gelerek teyit edebilirsiniz"