300 bin kişiyi ilgilendiriyor: IBAN mağdurları için yeni düzenleme yolda

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından ilk açıklamasında, “IBAN mağdurları ile ilgili bana da mesaj geliyor. Sosyal medyada da sürekli gündemde tutuyorlar. İnşallah bunu 12. pakete koymayı düşünüyoruz.” dedi.

Gürlek'in yaptığı açıklama yaklaşık 300 bin IBAN hesabını ilgilendiriyor. Türk Ceza Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında hakkında soruşturma yürütülenler ile bu suçtan ceza alanlara IBAN mağduru deniliyor.

NTV’de yer alan habere göre; IBAN kullandırma, ceza davası dışında, vergi yönünden de bazı sorumluluklar getiriyor. Kendisini IBAD mağduru olarak tanıtanların bir bölümü arkadaşları tarafından yanlış yönlendirilenler, bir bölümü de bilerek ve gelir elde etmek amacıyla, yasa dışı bahis çetelerine banka hesaplarını kullandırdı.

Suçun konusunu, IBAN hesaplarını bilerek veya bilmeyerek yasa dışı işlemlerde kullandıranlar oluşturuyor. Banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle TCK'nın 158'inci maddesi kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişi sayısının 300 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu suçtan ceza alanların, yani suçun kesinleşenlerin sayısının 50 bin olduğu tahmin ediliyor. Ceza alanların bir bölümü şu an hapishanede.

300 BİNE YAKIN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, 2025 yılı sonunda Meclis komisyonunda bilgi verirken, bilişim sistemiyle dolandırıcılık kapsamında mevcut kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıkladı. Bu sayının 300 bini geçtiği tahmin ediliyor. Acar, "Gerçekten sahayı yakan bir konu. Şu anda sistemi ciddi sıkıntıya sokuyor. Hesabını kullandıran hileyi biliyorsa yüzde 100 dolandırıcılıktan cezalandırıyor, hileyi bilmiyor da menfaat temin ediyorsa özel durumuna bakılıyor; dosya adaletini sağlamaya çalışıyor, hiçbir menfaat elde etmemişse beraate gidiyor.” diye konuştu. Bu suçtan ceza alanların sayısının 50 bin olduğu tahmin ediliyor.

Konu 11. yargı paketi kapsamında da gündeme gelmişti. Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen maddesindeki suçların yargılaması, ağır cezadan mahkemelerinden alınıp, asliye ceza mahkemelerine verilecek, böylece bu dosyalar uzlaşma kapsamına girecekti.







