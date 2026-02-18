Bahis ve kumar reklamlarına geçit yok: 11 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar içerikli tanıtım yaptığı belirlenen 11 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verdi. Kamu güvenliği açısından riskli bazı bıçak satış reklamlarına durdurma ve 7,6 milyon lira idari para cezası verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplum güvenliğini ve tüketici haklarını korumaya yönelik kararların devam ettiği belirtilerek, Reklam Kurulu toplantısı ana gündem maddelerinin de toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları olduğu bildirildi.
Toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı olmuştur. Söz konusu hesaplar hakkında, erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında, adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Bıçak satış reklamlarına 7,6 milyon lira idari para cezası
Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, toplumun özellikle genç kesiminin, zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.