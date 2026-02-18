Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

16:1718/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
10 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
10 şahıs, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Bayburt merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, sahte ürün ilanlarıyla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, siber ekiplerin titiz çalışmaları sonucu internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 37 farklı faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 10 şahıs, Mersin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Bayburt’a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.



#Bayburt
#dolandırıcılık
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT benzeri emeklilikte istikamet oluştu! Bağkur prim indirimi, taşerona kadro ve kademeli emeklilik...