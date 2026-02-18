Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, sahte ürün ilanlarıyla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, siber ekiplerin titiz çalışmaları sonucu internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 37 farklı faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 10 şahıs, Mersin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Bayburt’a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.