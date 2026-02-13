Yeni Şafak
12 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

23:2513/02/2026, Cuma
DHA
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı
Karabük'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere karşı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Karabük’te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları 12 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Karabük’te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişileri, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığını söyleyip 12 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçu kapsamında şüphelilere yönelik 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik'te belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




