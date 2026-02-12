Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
29 ilde büyük siber dolandırıcılık operasyonu: 68 gözaltı

29 ilde büyük siber dolandırıcılık operasyonu: 68 gözaltı

13:3812/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erzurum merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda, 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 886 TL tutarında hesap hareketliliği tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. 5 ay süren fiziki ve teknik takipte şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 TL hareketlilik tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Erzurum merkezli Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de 9 Şubat’ta tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



#Erzurum
#siber dolandırıcılık
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı?