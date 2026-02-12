29 ilde büyük siber dolandırıcılık operasyonu: 68 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. 5 ay süren fiziki ve teknik takipte şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 TL hareketlilik tespit edildi.