Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Aydın’da yakalandı

Hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs yakalandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda "Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde suçların önlenmesi, meydana gelen olaylarda faillerin yakalanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
