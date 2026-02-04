Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Aydın’da yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Aydın’da yakalandı

23:104/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs yakalandı.
Hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda "Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde suçların önlenmesi, meydana gelen olaylarda faillerin yakalanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.



#Aydın
#Dolandırıcı
#Cezaevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama