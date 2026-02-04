Yeni Şafak
Kuşadası'nda ruhsatsız silah ve maymun ele geçirildi

Kuşadası’nda ruhsatsız silah ve maymun ele geçirildi

20:274/02/2026, Çarşamba
IHA
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 adet Vervet cinsi maymun, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 383 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda fişek, sahte sürücü belgesi ile Vervet cinsi maymun ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.


Vervet cinsi maymun ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu, silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, İ.Ö. (54) isimli şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 1 adet Vervet cinsi maymun, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 383 adet çeşitli çaplarda fişek ile başka bir şahsa ait kimlik bilgilerini içeren sahte sürücü belgesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen Vervet maymunu ise gerekli idari işlemlerin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



