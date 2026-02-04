Yeni Şafak
İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 242 ton ele geçirildi

4/02/2026, Çarşamba
DHA
İstanbul’da akaryakıt kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk üç ayında önemli bir sonuca ulaşıldı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk üç haftasında Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araç muhafaza altına alındı. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen akaryakıt üzerinde yapılan incelemelerde, petrol türevlerinden olan madeni yağların geri dönüşümünden elde edildiği, motorine benzer özellik taşıyan ve halk arasında '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında kaçakçılık suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.






