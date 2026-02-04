Yeni Şafak
Belediye başkanının ve adliye personelinin oturduğu caddede şüpheli valiz paniği

00:454/02/2026, Çarşamba
IHA
İhbar edilen paketi, bomba imha ekipleri kontrol etti
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin ve adliye personelinin oturduğu caddede şüpheli valiz paniği yaşandı. Çevrede güvenlik önlemi alınan sokak trafiğe kapatılırken, bomba imha ekiplerinin kontrol ettiği çanta boş çıktı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir sokakta bırakılan ve ihbar üzerine bomba imha ekiplerinin kontrol ettiği şüpheli valizin içi boş çıktı.


Olay, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin ve adliye personelinin oturduğu İsmet Atilla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yol kenarına bir valiz bırakıldı. Uzun süre boyunca aynı yerde kalan ve kimsenin gelip almadığı valizin durumunu şüpheli olarak değerlendiren çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Sokak trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Her türlü ihtimale karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. Ardından valiz, bomba imha ekibi tarafından dikkatlice kontrol edildi. İçinden ses geldiği belirtilen valizin boş çıktığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Şüpheli Çanta
#Bomba İmha
#Panik
