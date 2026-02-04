Belediye başkanının ve adliye personelinin oturduğu caddede şüpheli valiz paniği

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir sokakta bırakılan ve ihbar üzerine bomba imha ekiplerinin kontrol ettiği şüpheli valizin içi boş çıktı.

Olay, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin ve adliye personelinin oturduğu İsmet Atilla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yol kenarına bir valiz bırakıldı. Uzun süre boyunca aynı yerde kalan ve kimsenin gelip almadığı valizin durumunu şüpheli olarak değerlendiren çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.