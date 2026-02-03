Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da iş yerinin önündeki Türk bayrağını indiren şüpheli yakalandı

İstanbul'da iş yerinin önündeki Türk bayrağını indiren şüpheli yakalandı

18:353/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da bir iş yerinin önünde asılı duran Türk bayrağını söküp yerde sürüklediği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iş yeri önünde asılı olan Türk Bayrağı'nı indiren şüpheli , o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. İş yeri sahibinin ihbarıyla güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli F.K.'yi yakaladı.

Türk bayrağını göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı

Olay, saat 07.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf Furkan Aksoy iş yerinin önüne Türk bayrağı astı. Sabah dükkanını açmak isteyen Aksoy, Türk bayrağını göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Aksoy bayrağın bir kişi tarafından indirildiğini görünce polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bilerek aşağı doğru çekiyor"

İs yeri sahibi Furkan Aksoy "Sabah dükkanı açmak için geldik. Baktık ki Türk Bayrağımızı indirilmişler. Kamera kayıtlarına baktık. Elemanın biri geliyor, telefon kaydını alarak, telefonu bayrağa tutuyor. Bilerek aşağı doğru çekiyor. İndiriyor kopartırcasına. Sonra yürüyerek gidiyor. Polis ekiplerine attık videoyu. Normalde bayrağımız her zaman asılı. Mardin'deki olaylardan sonra daha büyük bir bayrak astık. Bayraktır, başka ne söylenir ki. Vatanımızın bayrağı" dedi.

Yakalandı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bayrağı indiren şüphelinin kimliğini tespit etti. Bayrağı sökerek yerde sürüklediği belirlenen F.K.(15), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#İstanbul
#Beylikdüzü
#Türk Bayrağı
#Bayrak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
6 ŞUBAT'TA OKUL TATİLİ OLAN İLLER! 6 Şubat cuma günü tatil olan iller hangileri, ders var mı, yok mu?