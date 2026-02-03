İstanbul’da inşaat malzemesi hırsızlığı: 9 kişi tutuklandı

İstanbul’da inşaat şantiyelerinde meydana gelen yüksek değerli bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlıklarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütün liderliğini Doğukan Arslanhan’ın yaptığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul’da 57, Ankara’da 1, Bursa’da 7 ve Kırıkkale’de 1 olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.