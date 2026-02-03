Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.