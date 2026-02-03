Yeni Şafak
Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi

Valilik duyurdu: Eğitime 1 gün ara verildi

13:553/02/2026, Salı
IHA
Gaziantep’te 6 Şubat’ta eğitime 1 gün ara verildi
Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Gaziantep Valiliği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yıldönümü olan 6 Şubat günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.



