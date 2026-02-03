Yeni Şafak
Akran zorbalığını kayda alıp paylaştılar: 6 şüpheli tutuklandı

20:143/02/2026, Salı
DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Maltepe'de 17 yaşındaki E.G.'yi darbederek hakaret eden ve bu anları kayıt altına alan akranları, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 çocuk ve 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Maltepe'de 6 genç, 17 yaşındaki E.G.'yi darbedip aşağılayarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5'i çocuk 6 şüpheli tutuklandı.


Olay, Maltepe Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.P. (20) ile B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15), 17 yaşındaki E.G.'yi darbederek hakaret etti. Şüpheliler, yaşananları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şüpheliler hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'tehdit' suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


6 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 çocuk ve 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







