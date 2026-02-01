Suça sürüklenen çocuğa 'kontrollü internet' önerisi

Öte yandan bu ayın ikinci haftası Meclis gündemine alınacak olan sosyal medya düzenlemesinin de detayları belli olmaya başladı. Bu kapsamda, ebeveyn izni bulunsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerine erişimine izin verilmemesi öngörülüyor. Düzenleme ile çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçilmesi, dijital ortamda daha güvenli bir alan oluşturulması hedeflenirken; 15 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca yaş gruplarına uygun, denetimli ve güvenli oyun platformlarına erişebilmeleri planlanıyor.