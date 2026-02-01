Suça sürüklenen çocuğa 'kontrollü internet' önerisi

Suça sürüklenen çocuklar için 'kontrollü internet' önerisinde bulunuldu. Meclis gündemine TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından alınacak olan yeni düzenlemeye ilişkin öneriler de netleşemeye başladı.
Suça sürüklenen çocukların büyük bölümünün yasa dışı faaliyetlere ebeveynlerinin, internet kafelerin ya da 18 yaşından büyük kişilerin internet ve telefon hatları üzerinden karışması dikkat çekti. Bu kapsamda adli kontrol kapsamında internet erişimine sınırlama getirilmesi önerildi.
Beyaz ve siyah liste oluşturulacak
Buna göre mahkeme kararıyla belirli süre ev internetinin kısıtlanması, güvenli internet uygulamalarıyla beyaz–kara liste oluşturulması ve VPN'lerin engellenmesi gündeme getirildi.
GSM hattına yüz tanıma sistemi
Öneride ayrıca, GSM hat satışlarında kimlik doğrulama ve yüz tanıma gibi denetimlerin artırılması, anonim hat kullanımının önlenmesi ve suçun failine ulaşmanın kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı. Sosyal medya ve dijital platformlarda yeni suç tiplerini de kapsayacak şekilde, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle daha kapsamlı düzenlemeler yapılması istendi.
Ebeveynin izni olsa da yasak getirilecek
- Öte yandan bu ayın ikinci haftası Meclis gündemine alınacak olan sosyal medya düzenlemesinin de detayları belli olmaya başladı. Bu kapsamda, ebeveyn izni bulunsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerine erişimine izin verilmemesi öngörülüyor. Düzenleme ile çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önüne geçilmesi, dijital ortamda daha güvenli bir alan oluşturulması hedeflenirken; 15 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca yaş gruplarına uygun, denetimli ve güvenli oyun platformlarına erişebilmeleri planlanıyor.