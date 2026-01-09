Akran zorbalığına maruz kalan çocukların suça sürüklenme olasılığı artıyor

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, dün AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda psikoloji ve psikiyatri alanında uzman akademisyenleri dinledi. AA muhabirinin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat'ın sunumundan derlediği bilgilere göre, akran zorbalığı çocuğun bedensel bütünlüğünü, ruh sağlığını ve eğitim hakkını doğrudan tehdit ediyor.





Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda kaygı, depresyon, öz güven kaybı, okuldan uzaklaşma ve akademik başarısızlık riski artarken, bu çocuklarda şiddeti normalleştirme, kurallara karşı gelme ve ilerleyen dönemlerde suça sürüklenme olasılığı daha da yükseliyor. Çocukların suça sürüklenmesinde ve toplumsal dışlanma yaşamasında "okul dışı kalma" önemli bir faktör olurken, bunun olmaması için "zorunlu ve kesintisiz" eğitim takibinin yapılmasının önemli olduğu belirtiliyor.





Öğrencilerin katıldığı "akran zorbalığı" araştırması

Sunumda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir büyükşehirde akran zorbalığına yönelik 14-18 yaş aralığındaki 478 öğrenci ile yapılan araştırmaya da yer verildi. Buna göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık 3'te 1'inin akran zorbalığına maruz kaldığı ve kendini "mağdur" olarak tanımladığı görüldü.

Her 6 öğrenciden 1'inin zaman zaman zorbalık davranışında bulunduğu, yüzde 11'lik bir grubun ise hem zorbalığa maruz kaldığı hem de zorbalık yaptığı ifade edildi. Kültürel değerler ve toplumsal cinsiyet algıları, akran zorbalığının biçimlenmesinde ve meşrulaştırılmasında belirleyici faktörler olarak değerlendirildi.

Araştırmada, zorbalık deneyimi arttıkça öğrencilerin okula yönelik tutumlarının ve okul sevgisinin azaldığı belirtildi.



