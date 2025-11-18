Bakan Tunç: Çocukları suça sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılması gayretindeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde Ankara'da otelde düzenlenen 'Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi'nin açılış töreninde konuştu.





Bakan Tunç, "Proje kapsamında hedefimiz; suça sürüklenen çocukları yeniden topluma kazandıracak; umudu onaran, hatayı düzelten, insan onurunu merkeze alan bir yaklaşımı hakim kılmaktır. Çocuklar hata yaptıklarında doğru rehberlikle yeniden yön bulabilecek evlatlarımızdır. Bizler onları yargılamakla değil anlamakla, dışlamakla değil kazanmakla yükümlüyüz. Cezalandırma odaklı yaklaşımlar çocukların gelişimsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını göz ardı ederken, onları damgalamakta, yabancılaştırmakta ve çoğu zaman karanlık bir döngüye mahkum etmektedir. İşte tam da bu noktada, projenin ana teması olan diversiyon ve onarıcı adalet, yalnızca birer yöntem değil, adalete yüklenen anlamın değişimini simgeleyen ahlaki bir yeniliktir. Diversiyon; suç şüphesiyle yargılamaya dahil edilen bireyin, muhakemenin herhangi bir aşamasında verilen bir kararla belirli yükümlülükler yüklenerek ceza yargılaması sisteminin dışına çıkarılmasıdır" diye konuştu.

'Çocuklar, yüreğimizin en hassas yeri'

Bakan Tunç, diversiyon sistemini önemsediklerini ifade ederek, "Hayatın başındaki çocuklarımıza ikinci bir şans sunan bu sistem kapsamında Türkiye olarak önemli yenilikleri hayata geçirdik. Çocuğun üstün yararı doğrultusunda suça sürüklenen çocuklar için özel olarak uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi modellerini geliştirdik. Yetişkinler için uzlaştırma kapsamında olan suçların yanında, çocukların üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar yönünden de uzlaştırma müessesinden faydalanabilmesini sağladık. Yetişkinlerin işlediği suçlardan farklı olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilmesi için cezanın üst sınırını 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 3 yıl yerine 5 yıl olarak belirledik. Kamu davasının açılmasının ertelenme süresi yetişkinlerde 5 yılken, bu süreyi çocuklar yönünden 3 yıla düşürdük. Cezanın ertelenmesi kararı verilebilmesi için yetişkinler için 2 yıl olan cezanın üst sınırını çocuklar için 3 yıl olarak belirledik. Çocuklar, yüreğimizin en hassas yeri, geleceğimizin en parlak ışığı, gözümüzün bebeğidir. Bu konudaki temel amacımız, tek bir evladımızın dahi suça sürüklenmediği, maruz kaldığı her tehdide karşı şefkatle ve etkin biçimde korunduğu ve her çocuğun hayata eşit, güvenli, umut dolu bir pencereden bakabildiği bir sistemi inşa etmektir. Bizim mücadelemiz, çocuğun gözünden yaş değil, umut ışığının süzülmesi içindir. Bizim gayretimiz onların tebessümünün gökyüzü gibi daim olması, yüreklerinin korkudan değil, hayalden çarpması içindir. Çünkü biz geleceğin, bugünün çocuklarının tebessümünde gizli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde onarıcı adalet ve diversiyona uygun şekilde çalışmamalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz. Çocukları suça sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılması başta olmak üzere, yargısal süreçlerde maddi gerçeğin ortaya çıkması, hakkaniyetin ve adaletin ortaya çıkması anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

'Gerekli görevlendirmeler yapıldı'

Törenden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı 'İmralı' açıklamasıyla ilgili, "Sayın Bahçeli'nin bugün ifade ettiği 'İmralı'ya Meclis Komisyonu'nun ziyareti' konusu TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.





'Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderilecek'

Bakan Tunç, 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cep telefonunun incelenmesiyle ilgili de "Bu konuda bir dünya araştırmasına gittik. Bu konunun özellikle İspanya Kriminal Polisince bu şifrenin çözülebileceğine yönelik bir sonuç elde ettik. Bu konuda geçen hafta İspanya ziyaretimizde İspanya Adalet Bakanı'yla da bu konuyu görüştük. Bu anlamda cep telefonunun İspanya'ya gönderilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Şu anda gerekli görevlendirmeler de yapıldı. İspanya ile bu konudaki dayanışmamız devam ediyor. Şifre çözüldüğünde telefonundan ulaşılabilecek ölüm sebebiyle ilgili deliller olursa ya da ölümüne neden olan olayın failleri varsa ortaya çıkacaktır. Bu konuda titiz bir araştırma gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

