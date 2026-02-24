Yeni Şafak
DMM uyardı: Sahte 'devlet destekli yatırım' tuzaklarına dikkat

15:1424/02/2026, Salı
AA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek "devlet destekli yatırım programı", "yüksek kazanç" veya "ek gelir fırsatı" başlıkları paylaşılan site ve içeriklere karşı uyarıda bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “devlet destekli yatırım” ve “yüksek kazanç” vaadiyle haber sitesi görünümünde paylaşılan site ve içeriklere ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir. Resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımları kullanılarak oluşturulan bu tür sahte içeriklere itibar edilmemesi, herhangi bir kişisel ve finansal bilginin paylaşılmaması önemle rica olunur"


#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#dolandırıcılık
#uyarı
