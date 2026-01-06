Yeni Şafak
BDDK'den dolandırıcılık uyarısı

BDDK'den dolandırıcılık uyarısı

17:276/01/2026, الثلاثاء
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kurum yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

BDDK
'den yapılan açıklamada, son günlerde Kurumun yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi edinildiği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli yasal yollara başvurulduğu belirtilen açıklamada,
"Bu çerçevede, kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
ifadelerine yer verildi.



#BDDK
#dolandırıcılık
#uyarı
