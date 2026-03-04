Sahte ‘araç muayene randevusu’ dolandırıcılığına 14 ilde ‘Son istasyon’ operasyonu: 25 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.







