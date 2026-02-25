Yeni Şafak
Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon

18:4425/02/2026, Çarşamba
DHA
Sakarya polisi, Hendek ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakaladı.

Sakarya’da polisin düzenlediği operasyonda 38,43 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi. İstanbul’dan Hendek ilçesine uyuşturucu getireceği belirlenen iki kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı; bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Hendek ilçesine uyuşturucu madde getireceğini bilgisine ulaştı. Önlem alan polis ekipleri, içerisinde 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



