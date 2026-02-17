Sakarya'da ramazanın manevi atmosferi tarihi camilerde yaşanacak

Sakarya'da ecdat yadigarı camiler, ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için hazırlandı. Kaynarca ilçesindeki Büyük Kaynarca köyünde Sultan 2. Beyazıt tarafından 1486'da inşa ettirilen Şeyh Muslihiddin Camisi, adını mimarı Kıssahan El Hac Muslihiddin'den aldı. Metal çivi kullanılmadan, iç içe geçirilen ahşaplar ve tahta çivilerin kullanıldığı çantı tekniğiyle yapılan ve 2010 yılında restore edilen Şeyh Muslihiddin Camisi, cuma namazları ve önemli günlerde Müslümanların ibadetine açılıyor.

1 /13 Sakarya'da Osmanlı döneminin mimari zarafetini yansıtan tarihi camiler, ramazanın maneviyatını tarihi atmosferde yaşatıyor.

2 /13 Kentin çeşitli bölgelerinde yüzyıllar önce inşa edilen Şeyh Muslihiddin, Ağa, Orhan Gazi, Yunus Paşa ve Rüstem Paşa camileri, geçmişteki depremlere rağmen asırlardır ayakta kalmayı başardı.

3 /13 Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı'nda inşa edilen ve doğal afetlerin yol açtığı zararlar sebebiyle zaman içerisinde çeşitli onarımlardan geçirilen Orhan Gazi Camisi, 2020'de aslına uygun şekilde yenilenerek ibadete açıldı.

9 /13 Sade Osmanlı mimarisiyle 1870'te inşa edilen Ağa Camisi, 2014'te restore edilerek hizmet etmeyi sürdürüyor.

10 /13 Orhan Gazi döneminden kalma Sultan Orhan Camisi ile Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa Camisi de zaman içerisinde geçirdikleri restorasyonlarla ihtişamlarını koruyarak, ramazanın manevi iklimini tarihi atmosferde yaşama imkanı sunacak.

