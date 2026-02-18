Ramazan öncesi hurma tezgahlarında 'İsrail' hassasiyeti

Ramazana ve ilk sahura sayılı saatler kaldı.

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma da tezgahlardaki yerini alırken, bu yılki alışverişlerde "İsrail hurması" gündeme geldi. Sakaryalı esnaflar tedarikçilerini İsrail hurması getirmemeleri konusunda özellikle uyardıklarını belirtirken, vatandaşlar ise "Soframızda yeri yok" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar hurmanın menşeine dikkat etti

Sakarya’da Ramazan hazırlıkları sürerken, vatandaşların hurma alırken en çok dikkat ettiği konu menşei oldu. İsrail menşeli ürünlere karşı oluşan hassasiyet hem esnafın tedarik zincirini hem de vatandaşın alışveriş alışkanlıklarını şekillendirdi. 15 senelik esnaf Recep Karasakal hurma kalitesi fiyatı ve İsrail hurması hakkında konuştu.

"En ucuz malın toprağında belki daha iyi vitamin var"

Fiyat aralıkları ve saklama şartlarına değinen Karasakal, "100 liradan 700 liraya kadar hurma çeşitleri var. Büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatlar değişiyor ancak şu da var ki; 100 liralık hurmada belki de daha iyi vitamin var. Bana hangisi daha kaliteli diye sorulduğunda damak zevklerine göre önerilerde bulunuyorum. Belki en ucuz malın toprağında daha iyi vitamin var. Hangisini seviyorsan oradan yürü. Kiler soğuksa orada saklanabilir, biz buzhanede tutuyoruz. Soğuk yerde saklanmak zorunda" dedi.

"Vatandaş İsrail hurmasını bakarak ayırt edemez"

Vatandaşın en çok merak ettiği İsrail hurması ayrımı hakkında konuşan Karasakal, "Anlar desek de anlayamaz ama şöyle bir durum var; bizde İsrail hurması olmaz. Bize malı getiren insanlar Müslüman insanlar. Biz getirenleri İsrail hurması getirmemesi konusunda uyarıyoruz. Onlarda bize Filistin tarafından da Mısır tarafından da hurma getiriyor. Boykot diye bir şey bizi etkilemez, zaten biz boykot malları satmıyoruz. Ancak vatandaş bunu bakarak ayırt edemez ama güvendiği yerlerden alırlarsa bu tür durumlarla karşılaşmazlar" diye konuştu.

"Benim soframda İsrail malının da hurmasının da yeri yok"

İftar sofrasında mutlaka hurma bulundurduğunu belirten vatandaş Şahset Çaykesen, "Her akşam hurma olmadan açamıyoruz iftarımızı. Ramazan boyunca devamlı hurma tüketiyoruz. Medine hurmasını tercih ediyoruz. Medine hurmasının lezzeti ve aroması bence başka hiçbir hurmada yok. Ramazan dışında da düzenli olarak çay ve kahvenin yanında tüketiyoruz. Zannedersem hükümet bir seneden beri İsrail ile ticareti kesti. Bu gelen hurmalarda Filistin hurması. Filistinin köylerinde yetişen hurmalar. Ben alışveriş yaparken özellikle seçiyorum İsrail mallarını almıyorum. Benim soframda İsrail malının da hurmasının da yeri yok" şeklinde konuştu.

Levent Orhan isimli vatandaş ise duruşunu şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye’miz ve Türk insanımızın İsrail hurmasını kesinlikle sofrasında bulundurmaması gerekiyor. İsrail hurması değil, İsrail’in hiçbir şeyini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



