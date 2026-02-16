İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma et fiyatıyla yarışıyor: Kilosu 190 liradan 1050 liraya kadar çıkıyor

SAHUR VE İFTAR TERCİHLERİ





Ramazan alışverişlerinde sahur sofraları için kahvaltılıklar öne çıkarken; iftarda soğuk başlangıçlar, çorba, etli ve sulu yemekler, içecekler, yoğurt ve salata gibi çeşitler ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Güllaç, Ramazan ayının en gözde tatlıları arasında ilk sırada bulunuyor.





Bu arada iftarların vazgeçilmezi hurmalar da “oruç açmak için en çok tercih edilen başlangıçlar” olarak sofralarda yerini alacak.