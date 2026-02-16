İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma et fiyatıyla yarışıyor: Kilosu 190 liradan 1050 liraya kadar çıkıyor

Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala, iftarların vazgeçilmezi hurmalar da pazar ve market raflarını süslüyor. Bu yıl hurma fiyatlarına bakıldığında ise; kalitesine, cinsine ve boyutuna göre her bütçeye hitap eden ürünler tüketiciye sunuluyor. En uygun hurmanın kilo fiyatı 190 TL’den başlıyor.
18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece, Müslümanlar ilk sahura kalkacak. Perşembe günü aynı zamanda ilk iftar sofraları kurulacak. İlk teravih namazı da çarşamba akşamı kılınacak.
SAHUR VE İFTAR TERCİHLERİ
Ramazan alışverişlerinde sahur sofraları için kahvaltılıklar öne çıkarken; iftarda soğuk başlangıçlar, çorba, etli ve sulu yemekler, içecekler, yoğurt ve salata gibi çeşitler ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Güllaç, Ramazan ayının en gözde tatlıları arasında ilk sırada bulunuyor.
Bu arada iftarların vazgeçilmezi hurmalar da “oruç açmak için en çok tercih edilen başlangıçlar” olarak sofralarda yerini alacak.
Hurmalar, pazar ve market raflarını bir süredir süslüyor. Bu yıl hurma fiyatlarına bakıldığında ise kalitesine, cinsine ve boyutuna göre her bütçeye hitap eden ürünler tüketiciye sunuluyor.
Büyük perakende market zincirlerinde ortalama hurma fiyatları bu yıl şöyle gerçekleşiyor:
-Bağdat Hurması: 190 TL
-İran Hurması: 210 TL
-Cedid (Tunus) Hurma: 300 TL
-Hudri Hurma: 490 TL
-Safavi Hurma: 590 TL
-Mebrum Hurma: 700 TL
-Kudüs (Medjoul) Hurma: 800 TL
-Mebrum Medine Jumbo: 950 TL
-Kudüs (Medjoul) Jumbo: 1.050 TL
Fiyatlara bakıldığında özellikle “mebrum” ve “Kudüs” cinsi hurmalarda daha yüksek etiketler dikkat çekiyor. Bu hurmalar, kaliteleriyle de öne çıkıyor. Öte yandan bu iki cins hurmanın kilo fiyatının, et ile yarıştığı da dikkatlerden kaçmıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hurma fiyatlarında geçen yıla göre %25-%30 civarında artışların yaşandığını ifade ediliyor. Toptancılar hurmanın ithal bir ürün olduğunu ve yılık bazda döviz kuru hareketlerinin fiyatları etkilediğini aktarıyor.