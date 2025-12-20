Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye’den Filistin’e ticaret desteği: Hurma kotası artırıldı

Türkiye’den Filistin’e ticaret desteği: Hurma kotası artırıldı

12:1520/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanlığı, Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten hurma kotasını 5 bin tondan 7 bin tona yükseltti.

Ticaret Bakanlığı
’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Filistin arasında 2005'ten bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında tercihli tarife kontenjanları ve menşe kurallarını düzenlemek üzere imzalanan "Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Kararlar"ın Resmi Gazete'nin 19 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlandığı anımsatıldı.

Hurma kotası 5 bin tondan 7 bin tona yükseltildi

Yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin gözetilerek, Filistin ekonomisine destek kapsamında imzalanan kararlarla, STA kapsamındaki ticarette bu ülke tarafına sağlanan bazı ihracat kotalarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Bu itibarla Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde Filistin'e sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5 bin tondan 7 bin tona yükseltilmesi suretiyle Filistin ile ticaretimizde artış kaydedilmesi hedeflenmektedir.

2,5 yıl önce sadece 1.000 ton olan kotalar bu şekilde Filistin lehine 7 bin tona ulaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Filistin halkının yanında olmaya devam edilecek"

Açıklamada, kararlar kapsamında anlaşmanın menşe protokolünün, "Revize Bölgesel Konvansiyona" atıfta bulunacak şekilde güncellendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Aynı zamanda, Filistin menşeli ürünler Türkiye'de ara malı olarak kullanıldığında daha esnek menşe kurallarından istifade edecektir. Başta Türkiye'ye Filistin'den ithal edilen hurma kotasının gümrük vergisinden muaf olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması olmak üzere, genişlettiğimiz tarım ürünleri kotalarının ve sağlanan yeni imkanların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkına katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.





#Türkiye
#Filistin
#Ticaret Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil takvimi 2025: MEB Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?