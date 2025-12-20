Türkiye’den Filistin’e ticaret desteği: Hurma kotası artırıldı

Ticaret Bakanlığı, Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten hurma kotasını 5 bin tondan 7 bin tona yükseltti.
Yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin gözetilerek, Filistin ekonomisine destek kapsamında imzalanan kararlarla, STA kapsamındaki ticarette bu ülke tarafına sağlanan bazı ihracat kotalarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Bu itibarla Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde Filistin'e sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5 bin tondan 7 bin tona yükseltilmesi suretiyle Filistin ile ticaretimizde artış kaydedilmesi hedeflenmektedir.
2,5 yıl önce sadece 1.000 ton olan kotalar bu şekilde Filistin lehine 7 bin tona ulaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
"Filistin halkının yanında olmaya devam edilecek"
Açıklamada, kararlar kapsamında anlaşmanın menşe protokolünün, "Revize Bölgesel Konvansiyona" atıfta bulunacak şekilde güncellendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: