Türkiye’den Filistin’e ticaret desteği: Hurma kotası artırıldı

Aynı zamanda, Filistin menşeli ürünler Türkiye'de ara malı olarak kullanıldığında daha esnek menşe kurallarından istifade edecektir. Başta Türkiye'ye Filistin'den ithal edilen hurma kotasının gümrük vergisinden muaf olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması olmak üzere, genişlettiğimiz tarım ürünleri kotalarının ve sağlanan yeni imkanların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkına katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.