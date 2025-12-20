Yeni Şafak
Bakan Kacır Ummanlı mevkidaşı Al Yousef ile görüştü: Yatırımlar hızlanacak

11:3220/12/2025, Cumartesi
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır- Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile bir araya geldi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef ile heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını bildirdi.

Konuk bakan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır,
"Sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık. Umman ile ticaret hacmimizi yükseltecek ve karşılıklı yatırımları hızlandıracağız."
değerlendirmesinde bulundu.


