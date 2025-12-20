Yeni Şafak
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Faizler aşağı çekildi

10:1720/12/2025, Cumartesi
AA
Merkez Bankası (Arşiv)
TCMB, reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranını yüzde 38,75, avans işlemlerinde ise yüzde 39,75 olarak belirledi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Faiz oranlarında düşüş


Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 42,25 düzeyindeydi.





#Merkez bankası
#TCMB
#faiz
