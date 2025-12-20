Yabancı yatırımcıda 30 milyar dolarlık potansiyel var

Demirözü, 2003-2024 döneminde Türkiye’ye gelen UDY’nin yüzde 58'inin AB üyesi 27 ülkeden kaynaklandığını aktararak, 2025'in ilk 10 ayında AB'nin payının yüzde 65'e yükseldiğini bildirdi. AB'yi yüzde 14 ile Orta Asya, yüzde 7 ile diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6 ile Amerika ve yüzde 5 ile Orta Doğu'nun izlediğini belirten Demirözü, "Orta Asya'nın payı önceki yıllara göre kısmen artış gösterdi ama bu bölgesel bir trend değişikliğinden ziyade Kazakistan'dan gelen bir yatırımın etkisiyle oldu. Genel tabloda AB ağırlığını koruyor. Bununla birlikte özellikle Hollanda'dan gelen yatırımların bazılarının Amerikan yatırımları olduğunu da ek verilerle yıllık düzeyde takip edebiliyoruz. Burada da nispi bir artış olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.