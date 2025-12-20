Yabancı yatırımcıda 30 milyar dolarlık potansiyel var

Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye 11,5 milyar dolarlık yabancı yatırım geldiğine dikkat çeken YASED Başkanı Tolga Demirözü, “Türkiye'nin yıllık 25-30 milyar dolarlık potansiyeli var. 2025'te yatırımcı iştahı toparlandı. 2026'da da bu hedefe yaklaşılabilmesi, politika alanlarında istikrarın korunması, reform ajandasının uygulanması ve yatırımcı güveninin pekiştirilmesine bağlı" dedi.
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü, 2025'in ilk 10 ayında Türkiye'ye 11,6 milyar dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini, bu tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış gösterdiğini aktardı.
DÜNYADAN ALDIĞIMIZ PAY YÜZDE 1,5’İN GERİSİNDE
Bu artışın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Demirözü, Türkiye'nin küresel UDY'den alabileceği yaklaşık yüzde 1,5'lik payın halen gerisinde bulunduğunu belirterek, ivmenin sürdürülebilir hale gelmesi için makroekonomik istikrarın kalıcı olması, düzenleyici çerçevenin öngörülebilirliği ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Demirözü, sıkı para politikasına dikkat çekerek, "Bu gelişmeler, yatırımcıların Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine yönelik güvenini artırdı. 2025 boyunca yatırımcı iştahı toparlandı ancak temkinli iyimserlik hakim” diye konuştu.
İSTİKRARLA BİRLİKTE DAHA FAZLA YATIRIM ÇEKEBİLİRİZ
YASED Başkanı Demirözü, dernek olarak yaptıkları analizlerin, Türkiye'nin makroekonomik istikrar, düzenleyici çerçeve ve uygulama kalitesi açısından emsal ülkelere yaklaşması halinde yıllık 25-30 milyar dolar yatırım çekme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Demirözü, "2026'da da bu hedefe yaklaşılabilmesi, politika alanlarında istikrarın korunması, reform ajandasının uygulanması ve yatırımcı güveninin pekiştirilmesine bağlı. Bu artışın sürdürülebilir olması için de tüm politika alanlarında kamu-özel iş birliği içinde somut adımların hızla hayata geçirilmesi önemli" açıklamasını yaptı.
EMİSYON DÜZENLEMESİ KAPASİTEYİ ARTIRACAK
Dijital ve sürdürülebilir kalkınma temalı yatırımların öne çıkmaya devam ettiğini anlatan Demirözü, "Türkiye'de 5G ihalesiyle UDY hareketliliği yaşandı. İklim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) çerçevesinin oluşturulmasının doğru stratejiler uygulandığında yatırım fırsatlarını artıracağına inanıyoruz. Enerji yatırımlarında izin süreçlerini kolaylaştıran düzenlemeler yatırım çekme kapasitesini artıracak” dedi.
ULUSLARARASI YATIRIMIN %65’İ AVRUPA’DAN GELDİ
- Demirözü, 2003-2024 döneminde Türkiye’ye gelen UDY’nin yüzde 58'inin AB üyesi 27 ülkeden kaynaklandığını aktararak, 2025'in ilk 10 ayında AB'nin payının yüzde 65'e yükseldiğini bildirdi. AB'yi yüzde 14 ile Orta Asya, yüzde 7 ile diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6 ile Amerika ve yüzde 5 ile Orta Doğu'nun izlediğini belirten Demirözü, "Orta Asya'nın payı önceki yıllara göre kısmen artış gösterdi ama bu bölgesel bir trend değişikliğinden ziyade Kazakistan'dan gelen bir yatırımın etkisiyle oldu. Genel tabloda AB ağırlığını koruyor. Bununla birlikte özellikle Hollanda'dan gelen yatırımların bazılarının Amerikan yatırımları olduğunu da ek verilerle yıllık düzeyde takip edebiliyoruz. Burada da nispi bir artış olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.