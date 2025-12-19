Bakan Bolat: 2,5 yılda tüketiciyi korumaya yönelik 6,8 milyar lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 28’inci Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni’ne katıldı. Törende, Bakan Bolat’ın yanı sıra, bakan yardımcıları, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetliler yer aldı. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak temel hedeflerinin ticaretin kolay ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi.









'OMBUDSMAN GİBİ ÇALIŞIYORUZ'





Bolat, iç ve dış ticaretin gelişmesinde üreticilerin, satıcıların işlerinin artmasını sağlamak kadar tüketicilerin de haklarının, hukukunun korunmasının önemine dikkat çekerek, "Onların alım kararı istismar edilmemelidir. Bunun için de tüketicinin korunması bir anayasal hükümdür ve biz bu noktada alıcıyla satıcı arasında iş birliği ve ticaretin geliştirilmesi alanında bir denge kurmaya çalışan, adeta bir ombudsman gibi çalışan bir bakanlığız" dedi.





Bolat, tüketicinin talebindeki, beğenisindeki trendleri ve değişimleri de gözeterek birçok alanda önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, "Bunları yönetmeliklerle çıkarıyoruz. Bu yıl özellikle yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile zincir marketlerin fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin olmak üzere, ticaret il müdürlüklerimizde çalışan arkadaşlarımız aracılığıyla yaygın ve yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu sene ağustos ayında fiyat etiketi yönetmeliğinde önemli bir değişim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane benzeri işletmelerde, menüdeki ürünlerin ve fiyatların iş yeri dışında görünür bir şekilde sergilenmesi, masa üstlerinde basılı evrakta sergilenmesi ve karekod uygulamasıyla da buna ulaşmanın mecburi hale getirilmesini sağlamış bulunuyoruz. Burada aynı zamanda bu yeni değişiklikle belli kriterin üzerindeki bu işletmeler, fiyat listelerini elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığımıza aktarmakla yükümlü olacaklar ve tüketicilerimiz bunlara bir sistem üzerinden girerek rahatlıkla kontrol etme ve mukayese etme imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı.









‘REKLAM KURULU 593 MİLYON LİRA PARA CEZASI UYGULADI’

Fiyat etiketi yönetmeliğinde bir diğer önemli düzenlemenin de dara ağırlığı üzerine yapıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı, buna ‘dara’ deniyor, artık zorunlu olarak düşülecektir. Bunun yanında abonelik sözleşmeleri konusu, bankacılık işlemleri, iletişimde hizmetler, elektrik, su, doğal gaz abonelikleri, internet alışverişleri gibi günlük hayatın olmazsa olmaz işlemlerinde tüketici sözleşmelerini de denetliyoruz ve satıcıların tüketicilere yönelik haksız uygulamalara girmemeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Denetimler sonucunda kim kurallara uymuyorsa onların da kanunlar ve mevzuat çerçevesinde cezai işlemleri uygulanıyor. Bir de reklam konusu var. Biliyorsunuz, güvenilir reklam, yapıcı rekabet ve sağlıklı işleyen bir piyasa anlamına gelir. Bu noktada da Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir reklam kurulumuz var. Bu reklam kurulunun üyeleri arasında ilgili meslek kuruluşlarından temsilciler yer alıyor. Biz göreve geldiğimizden bu yana 2,5 yıllık bir sürede reklam kurulunun kendisine iletilmiş şikayetleri birebir inceleyerek aldığı kararlar sonucunda 593 milyon lira idari para cezası uyguladığını da paylaşmak istiyorum" dedi.





‘BAZI ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ KISITLANDI’

Vatandaşların, çocukların ve gençlerin sağlıklı ve güvenli ürünlerle buluşmasını sağlamak zorunda olduklarına vurgu yapan Bakan Bolat, “Giyim, ayakkabı, saraciye, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri, deterjan, temizlik maddeleri gibi çok önemli, hayati ürünlerde tüketicilerimizin sağlığa aykırı ya da güvensiz ürünlerle aldatılmamasını sağlamak noktasında da ‘güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’ ilkesi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütüyoruz. Burada 2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı, yaptığımız bu etkin çalışmalarla yüzde 1,1'e kadar geriletilmiştir, düşürülmüştür. Bu çok önemli bir başarıdır. Ayrıca bazı e-Ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde, insan ve kamu sağlığının korunması ve tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak noktasında ayakkabı, oyuncak, saraciye gibi ürünlerin, plastik ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithalat aracılığıyla basitleştirilmiş gümrük beyanname kapsamında ülkemize getirilmesi de kısıtlanmıştır. Çünkü laboratuvar analizleri sonucunda bunların ciddi bir oranının maalesef insan sağlığına aykırı olduğu görülmüştür ve bu konuda derhal önlemler alınmıştır” diye belirtti.





'TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 19 MİLYON BAŞVURUYU KARARA BAĞLADI’

Bakan Bolat, reklam ve haksız ticari uygulamalara 2,5 yılda yapılan 593 milyon liralık cezai işlem uygulamaların yanında, tüketicilerin taraf oldukları abonelikler ve sözleşmelerdeki haksız ve yasa dışı uygulamalara karşı da 4,7 milyar liralık cezai uygulama yapıldığını söyledi. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, ürün güvenliği açısından yapılan denetimler sonucunda 100 milyon lira cezai yaptırım uygulandığının altını çizen Bakan Bolat, "Şehirlerimizde il ticaret müdürlüklerinin denetimleriyle de 1,4 milyar lira, bu cezalar, fiyat etiketi cezaları uygulanmıştır. Son 2,5 yılda sadece tüketici korunmasına yönelik, piyasa gözetimine yönelik aldığımız tedbirlerin denetlenmesi sırasında toplam 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandı. Bunlar bizim kamu olarak, hükümet olarak yaptığımız çalışmalarla elde edilen sonuçlar" dedi.





HAKEM HEYETLERİ 2 MİLYON DOSYAYI KARARA BAĞLADI'

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın koordine ettiği Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarına da işaret ederek, "211 noktada Türkiye genelinde tüketici hakem heyetlerimiz çalışıyor. Orada da önemli bir reform bu sene içinde gerçekleştirdik ve bugüne kadarki ortalama süreyi, yaptığımız çalışmalarla sonuç alma gününü 190 küsur günden, 94 güne düşürmüştük. Ve yeni reformlarla da yaptığımız bu değişikliklerden sonra, bunu daha da aşağılara, 90 günün de altına indireceğiz. 1995'te kuruldu tüketici hakem heyetleri. Bugüne kadar 19 milyon başvuruyu karara bağladı. Ve tüketici hakem heyetlerinde de son 2,5 yılda yaklaşık 2 milyon dosya sonuca bağlanmıştır ve bunun tutarı 21 milyar Türk lirasıdır. Yani 21 milyar liralık uyuşmazlıklar, ihtilaflar yaklaşık 2 milyon dosyada tüketici hakem heyetleri tarafından mahkemeleri, yargıyı da fazlaca meşgul etmeden sonuca bağlanmıştır” açıklamasında bulundu.





Bakan Bolat, diğer taraftan ‘yılbaşı indirimleri', 'yeni yıl fırsatları', 'efsane kasım’ gibi çeşitli adlar altında yapılan kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını da çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından 'bilimsel çalışma', 'yazılı basın', 'radyo-televizyon programı', 'bilinçli tüketici' ve 'tüketici memnuniyetini ilke edinen firma' başlıklarında 6 kategoride gazeteciler, akademisyenler, firma ve tüketiciler olmak üzere 26 kişi ve kuruma ödülleri takdim edildi. Bakan Bolat, ortaokullar arası düzenlenen 'bilinçli tüketici olmak' konulu resim yarışması kapsamında da dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.







