Bakan Bolat: Cari denge istikrarını korudu

15:5712/11/2025, Çarşamba
DHA
Ömer Bolat
Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen, eylül ayında da hem mal hem de hizmetler ihracatı güçlü artışını sürdürmüş; cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur" dedi.

Bakan Bolat,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB) açıkladığı eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 6 milyar 803 milyon dolar fazla verdi. Bakanlığımız tahminlerine göre ekim ayında da cari işlemler dengesinde fazla verilmesi beklenmektedir"
dedi.

'Mal ve hizmetler ihracatı güçlü artışını sürdürdü'

Hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Eylül ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında arttığını ve 121 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat,
"Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Eylül ayında yıllıklandırılmış bazda 58,9 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında artarak 390,7 milyar dolara yükselmiştir. Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen eylül ayında hem mal hem de hizmetler ihracatı güçlü artışını sürdürmüş; cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur. Bu dayanıklı performansın sürdürülmesini sağlamak ve son dönemde dış talep şartlarındaki iyileşmeden azami derecede faydalanmak üzere ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecektir"
ifadelerini kullandı.



#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#TCMB
#Ömer Bolat
