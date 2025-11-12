Kamyonet, minibüs ve otomobiller: Araçtaki tüm lastiklerin kış lastiği standardına uygun olması gerekiyor.





Ayrıca, seyir halindeyken lastik değişimi yapıldığında sadece kış lastiği takılabilecek. Buzlu zeminler için üretilmiş çivili lastikler ise yasal olarak kış lastiği yerine geçiyor.

Sürücüler, güvenlik ve cezadan korunmak için lastiklerini gözden geçirmeli ve yerel valilik duyurularını takip etmeyi ihmal etmemeli.