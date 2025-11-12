Kış geldi, yollar buzla kaplanmadan sürücüler uyarıldı! Bu yıl kış lastiği uygulamasında kritik bir değişiklik yapıldı. Artık zorunlu kış lastiği dönemi bir ay öne çekildi. Kurallara uymayan araç sahiplerini ise para cezası bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüleri olası kazalara karşı önlem almaya çağırdı. Peki kış lastiği zorunluluğu tam olarak ne zaman başlıyor ve hangi araçları kapsıyor? İşte tüm bu detaylar…
Kış kapıya dayandı, sürücüler lastiklerini kontrol etmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl kış lastiği uygulamasında kritik bir değişikliğe gitti. Artık zorunlu kış lastiği dönemi bir ay öne çekildi ve sadece geç kalmak bile 5 bin 856 TL’lik ceza ile karşı karşıya bırakacak. İşte yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları…
Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 4 Ekim 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Buna göre, kış lastiği takma zorunluluğu, geçen yılın 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri yerine bu yıl 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Böylece kış lastiği dönemi toplam 5 aya çıkmış oldu.
Ceza ne kadar?
Kurallara uymayan sürücülere uygulanacak idari para cezası 5 bin 856 TL olarak belirlendi. Bakan Uraloğlu ayrıca, il sınırları içindeki uygulama tarihlerini valiliklerin belirleyebileceğini hatırlatarak, sürücülerin yerel duyuruları takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Hangi araçlar kapsamda?
Yeni düzenlemeye göre şehirler arası yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar kış lastiği kullanmak zorunda. Detaylar şöyle:
Kamyon, çekici, tanker ve otobüsler: Tahrikli dingiller üzerindeki lastikler kış lastiği olmalı.
Kamyonet, minibüs ve otomobiller: Araçtaki tüm lastiklerin kış lastiği standardına uygun olması gerekiyor.
Ayrıca, seyir halindeyken lastik değişimi yapıldığında sadece kış lastiği takılabilecek. Buzlu zeminler için üretilmiş çivili lastikler ise yasal olarak kış lastiği yerine geçiyor.
Sürücüler, güvenlik ve cezadan korunmak için lastiklerini gözden geçirmeli ve yerel valilik duyurularını takip etmeyi ihmal etmemeli.
Lastik fiyatları düşük inçlerde 2 bin liradan başlıyor
Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da özel araç sahipleri de kış lastiği kullanabiliyor.
Bu araçlar için de güvenlik açısından hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde söz konusu lastiklerin kullanılması öneriliyor.
Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için 1000 liraya, 17 inç ve üzeri jantlar için 1200-1500 liraya gerçekleştiriliyor.
Yeni kış lastiği fiyatları da ebatlara göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin lira seviyelerinden başlarken, marka ve kalitesine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
Lastik oteli bedeli de 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde talep ediliyor.