Ticaret Bakanı Bolat TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: Dengelenme süreci güçlendi

"Olumlu makroekonomik görünümün sürmesiyle birlikte, ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak desteklerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırma ve finansman imkanlarını genişletme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Reeskont kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda, başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere, tüm kurumlarımızla yakın işbirliği içinde, ekonomide dengelenmeyi ve istikrarı güçlendirecek politika adımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz."