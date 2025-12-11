Ticaret Bakanı Bolat TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: Dengelenme süreci güçlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi kararı neticesinde, finansman maliyetlerinin düştüğünü, dengelenme sürecinin güçlendiğini belirterek, "Olumlu makroekonomik görünümün sürmesiyle birlikte, ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak desteklerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir" ifadesini kullandı.
Türkiye ekonomisinin, dış ticaret ve cari işlemler dengesinde son aylarda kaydedilen olumlu seyrin sürdürdüğüne dikkati çeken Bolat, ağustosta 5,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek cari fazla rakamı elde edildiğini, eylülde ise 1,1 milyar dolar fazla verildiğini belirtti.
Bolat, bu gelişmelerle birlikte ülke risk priminin (CDS), Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 225,5 baz puana kadar gerilediğine işaret ederek, risk primindeki bu güçlü iyileşmenin, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını vurguladı.
Üretim ve istihdamda kaydedilen artışların, dış dengedeki toparlanma ve risk göstergelerindeki iyileşmenin ekonomi programı çerçevesinde öngörülen dengelenme sürecinin kararlılıkla sürdüğünü gösterdiğini belirten Bolat, şunları kaydetti: