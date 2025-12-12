Bakan Bolat: Ekim ayında cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2025 yılı Ekim ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde "Cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla vermiştir" dedi.
Paylaşımda verilerin, dış dengedeki iyileşmenin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.
"İhracatta kaydedilen artış cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini destekliyor"
Açıklamada ayrıca, hem mal hem de hizmetler ihracatında kaydedilen artışlar ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performansın, cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini desteklediği kaydedildi.
"Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır."
Cari işlemler hesabı istatistiklerini değerlendirdi
Bakan Bolat değerlendirmesinde, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 392 milyar dolara yükseldiğini belirtti.