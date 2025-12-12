Yeni Şafak
Bakan Bolat: Ekim ayında cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla verdi

Lokman Özdemir
15:0812/12/2025, Cuma
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2025 yılı Ekim ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde "Cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla vermiştir" dedi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
'ın 2025 yılı Ekim ayı cari işlemler hesabı istatistikleri değerlendirmesini paylaştı.

Paylaşımda verilerin, dış dengedeki iyileşmenin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.


"İhracatta kaydedilen artış cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini destekliyor"


Açıklamada ayrıca, hem mal hem de hizmetler ihracatında kaydedilen artışlar ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performansın, cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini desteklediği kaydedildi.


Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır."


Cari işlemler hesabı istatistiklerini değerlendirdi


Bakan Bolat değerlendirmesinde, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 392 milyar dolara yükseldiğini belirtti.


Bolat ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

Dış ticaret ve cari işlemler dengelerinde olumlu ve ümit verici performans devam ediyor.

2025 yılı Ekim ayında cari işlemler hesabında 457 milyon dolarlık fazla gerçekleşmiş:

Böylece Temmuz- Ekim ayıları arasında, üst üste dördüncü ayda da cari işlemler hesabında fazla verilmiştir.



