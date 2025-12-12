Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Çiftçilere 1 milyar 46 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 1 milyar 46 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

13:2012/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Bakan Yumaklı, desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirtti.
Bakan Yumaklı, desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 46 milyon 754 bin 503 lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirten Yumaklı, "1 milyar 46 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.


Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 594 milyon 402 bin 411 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 364 milyon 362 bin 219 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 72 milyon 98 bin 45 lira, bireysel sulama sistemleri için 8 milyon 510 bin 328 lira ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı için 7 milyon 381 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak.



#çiftçi
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#tarımsal destekleme ödemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da tam bilet ücreti ne kadar oldu? Yeni zamlı tarife belli oldu