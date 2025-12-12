Telefonu altına tutan gerçeği görecek! Darphane’den sahteciliği bitirecek 'uygulama' geliyor

Altın alıp satarken yaşanan 'Acaba sahte mi?' korkusu tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, sahtecilerin korkulu rüyası olacak iki devrim niteliğinde adımı duyurdu. Artık cebinizdeki telefon adeta bir kuyumcu gibi çalışacak, imitasyon ürünlerin üzerinde ise kaçışı olmayan o ibare yer alacak. İşte yeni uygulamanın detayları.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, piyasadaki sahte altın sorununa karşı teknolojik ve yasal önlemleri içeren yeni bir eylem planını devreye alıyor. Ankara Kuyumcular Odası’nın düzenlediği Türkiye Yüzyılı 1. Kuyumculuk Çalıştayı’nda konuşan bakan yardımcıları, vatandaşın mağduriyetini önleyecek kritik adımları duyurdu.
“Telefonunuzu tutup göreceksiniz”
SABAH'ta yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Cumhuriyet altınlarının güvenliği konusunda Darphane tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kuyumcu esnafının sahte altını ayırt edebildiğini ancak vatandaşların zorlandığını belirten Cantimur, herkesin kullanabileceği bir mobil uygulama geliştirdiklerini açıkladı.
Cantimur, yeni teknoloji hakkında şunları söyledi:
“Darphane'de üretilen altınlarda özel güvenlik prosedürleri mevcuttur. Ancak vatandaşlarımız yasadışı üretimi ayırt etmekte zorlanıyor. Bu sorunu çözmek için Cumhuriyet altınlarının sahtesinden kolayca ayrıştırılmasını sağlayacak bir mobil aplikasyon hazırlıyoruz. Vatandaşımız telefonunu altına tuttuğunda ürünün gerçek olup olmadığını anında görebilecek.”
İmitasyon ürünlerin bir yüzünde 'sahtedir' yazacak
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise özellikle e-ticaret sitelerinde satılan ve gerçekmiş algısı yaratan imitasyon takılara yönelik düzenleme sinyali verdi. Sahte para basımıyla eş değer bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Gürcan, internetten satılan taklit ürünlerin üzerine uyarı ibaresi konulmasının zorunlu hale geleceğini belirtti.
Gürcan, yapılacak düzenlemenin detaylarını şöyle aktardı:
“Altın kıymetli bir maden; sahtesini gerçekmiş gibi satanlara yaptırım uygulanmalı. Hazırladığımız düzenleme ile imitasyon ürünlerin bir yüzüne, tüketicinin görebileceği şekilde ‘Bu ürün sahtedir’ ibaresinin yazılmasını sağlayacağız.”
Kuyumculukta ‘enflasyon muhasebesi’ gündemde
Sektörün mali sorunlarına da değinen Bakan Yardımcısı Cantimur, kuyumcuların vergilendirilmesi ve kar hesaplamalarında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Fiyat dalgalanmalarının reel olmayan karlar yarattığına işaret eden Cantimur, “1 Ocak’ta 10 kilo altını olan kuyumcunun, yıl sonunda altını 11 kiloya çıktıysa karı bu 1 kilo üzerinden hesaplanmalı. Dünya örneklerini inceleyerek bu konuda ne yapılabileceğini çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Kaçakçılıkla mücadele
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, kaçak altınla mücadelenin de hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Geçen yıl 1.300 kilogram kaçak altın yakalandığını hatırlatan Gürcan, bu yıl şu ana kadar 700 kilogramlık yakalama yapıldığını açıkladı.
Gürcan, kaçakçıların yöntemlerine dair ise şu bilgiyi paylaştı: “Mücevher görünümü altında yurda altın sokmaya çalışanlar var. Örneğin 1.5 kilogramlık devasa zincirler takarak geçmeye çalışıyorlar. Havayolları ile yaptığımız anlaşmalar sayesinde, bu kişiler daha havadayken bilgisi bize ulaşıyor ve kaçağı önlüyoruz.”