Telefonu altına tutan gerçeği görecek! Darphane’den sahteciliği bitirecek 'uygulama' geliyor

Kaçakçılıkla mücadele





Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, kaçak altınla mücadelenin de hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Geçen yıl 1.300 kilogram kaçak altın yakalandığını hatırlatan Gürcan, bu yıl şu ana kadar 700 kilogramlık yakalama yapıldığını açıkladı.

Gürcan, kaçakçıların yöntemlerine dair ise şu bilgiyi paylaştı: “Mücevher görünümü altında yurda altın sokmaya çalışanlar var. Örneğin 1.5 kilogramlık devasa zincirler takarak geçmeye çalışıyorlar. Havayolları ile yaptığımız anlaşmalar sayesinde, bu kişiler daha havadayken bilgisi bize ulaşıyor ve kaçağı önlüyoruz.”