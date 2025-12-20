Bakan Işıkhan duyurdu: İşletmelere kişi başına 3 bin 500 TL teşvik verilecek

Üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ediyoruz. İmalat sektörümüz hem ekonomimizin hem de istihdamımızın önemli güvencelerinden biridir. Bu

nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız.