Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Işıkhan duyurdu: İşletmelere kişi başına 3 bin 500 TL teşvik verilecek

Bakan Işıkhan duyurdu: İşletmelere kişi başına 3 bin 500 TL teşvik verilecek

12:0320/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, detayları açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, detayları açıkladı.

İmalat sektörüne yönelik yeni istihdam destek paketi hayata geçiriliyor. Sigortalı sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlanacak. Bu kapsamda 50 milyar liralık kaynak doğrudan imalat sektörüne ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üretim gücünü korumak ve işgücü piyasasını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.

İmalat sektörünün Türkiye ekonomisi ve istihdamı için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerin desteklenmesine öncelik verdiklerini ifade etti.

"Kişi başı 3 bin 500 lira destek"

İstihdamın korunması şartıyla verilecek desteğin ayrıntılarını açıklayan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti;

Üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ediyoruz. İmalat sektörümüz hem ekonomimizin hem de istihdamımızın önemli güvencelerinden biridir. Bu
nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız.

Sektöre 50 milyar liralık doğrudan kaynak

Üretim kapasitesini artırmak ve işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla bütçenin kullanıma sunulduğunu belirten Işıkhan,
"Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye’nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."
değerlendirmesinde bulundu.
#İmalat Sektörü
#İŞKUR
#destek ödemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS PRİM BORÇLARI SON AÇIKLAMALAR: GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman belli olur?