Drift atmak pahalıya patladı: Ehliyetlerine el konuldu

13:3224/02/2026, Salı
DHA
Sakarya’nın Erenler ilçesinde drift atan iki sürücüye toplam 116 bin 434 TL idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine de 60’ar gün süreyle el konuldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin 434 TL ceza uygulandı, ehliyetlerine de 60’ar gün el konuldu.

Sakarya Erenler ilçesindeki modern sanayi sitesinde drift atan 2 aracın görüntülerinin sanal medyada paylaşılmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Araçlar ve sürücüleri, ekipler tarafından tespit edildi. Sürücüler A.P. ve O.İ.’ye toplam 116 bin 434 TL ceza uygulandı. 2 sürücünün de ehliyetlerine 60’ar gün el konuldu.




