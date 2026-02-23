Yeni Şafak
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı

23:2123/02/2026, Pazartesi
IHA
Düzce’de sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ticari taksi, park halindeki otomobile çarparak yan yattı. Kaza maddi hasar ile atlatıldı.

Kaza, Rasim Betirpaşa Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.D. idaresindeki ticari taksi, bulvarda yoğunlaşan trafikte ilerlemeye çalıştığı sırada yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, yol ortasında yan yattı. 

Kazayı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

Yan yatan ticari taksinin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvarda trafik akışı normale döndü.

#Düzce
#Taksi
#Trafik kazası
