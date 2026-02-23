Yola çıkan başıboş atlar trafiği tehlikeye attı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kara yoluna çıkan iki başıboş at, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Araçların arasında hızla koşan atlar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşların müdahalesine rağmen yakalanamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kara yoluna çıkan başıboş atlar, trafiği tehlikeye düşürdü.
Sungurlu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde başıboş iki at, trafiğin aktığı kara yoluna girdi. Araçların arasında hızla koşan atları gören sürücüler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise trafikte koşturan atları uzaklaştırmak için araçlarından indi. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen atları yakalayamadı.