İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: 8 saatte pişiyor davul sesini duyan fırınlara koşuyor

"Bu bizim Ramazan’da olmazsa olmazımız"

İlçede keşkek fırını işleten Ayşe Sarıdoğan, "Bu bizim Ramazan’da olmazsa olmazımız. Her evde olur. Biz bunu sabah erkenden hazırlarız. Her şeyini koyarız. Herkes bunu hazırladıktan sonra ilçedeki fırınlara verir" dedi.