Doğalgaz hattına su borusunu bağladılar: Vatandaşlar hem susuz hem de doğal gazsız kaldı

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 bloklu bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinlerinden biri evindeki kombiyi değiştirmek istedi. Vatandaşın çağırdığı bir firma çalışanları, , gaz ve su hatlarının ters bağladı. yanlış bağlantı sonucunda, apartmanda bulunan dairelerdeki kombilerden su sızmaya başladı. Durumu farkeden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen doğalgaz firması yetkililerinin incelemeleri sonucuda, gaz borusuna su, su borusuna da gaz hattı bağlantısı yapıldığı tespit edildi.