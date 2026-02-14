Yeni Şafak
Tır şarampole devrildi: Sürücü yara almadan kurtuldu

19:0414/02/2026, Cumartesi
Çorum-Alaca karayolunda, kuruyemiş yüklü tır, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’un Alaca ilçesinde tırın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.


Kaza, Çorum-Alaca karayolu Alaca Höyük Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan A.P. idaresindeki 27 BCG 528 plakalı kuruyemiş yüklü tır, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



