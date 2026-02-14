Yeni Şafak
Otoyol gişelerinde feci kaza: Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

15:2414/02/2026, Cumartesi
IHA
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobili, bariyerlere çarparak gişelere ok gibi saplandı. Alev alan otomobilde sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde meydana geldi.

Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, otoyolun Karasu gişeleri girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Otomobilde çıkan yangına, ilk müdahaleyi jandarma ve otoyol görevlileri yaparken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otoyol görevlileri de araçtan yol kenarına savrulan parçaları topladı.

Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.

